четвъртък, юли 9, 2026
Последни:
битка
Горещи новиниОбщество

158 години от първата битка на Хаджи Димитър и Стефан Караджа честваха в Караисен

Ана Райковска 36 четения 0 Comments

Тържествено и с празнична програма в Караисен жители и гости на селото отбелязаха 158 години от първата битка на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.

С венци и цветя те отдадоха заслужена почит на подвига, саможертвата и непоколебимия дух на българските революционери.

Именно край селото се разиграва първата битка на четата на великите български революционери. „Край Караисен прозвучават първите изстрели в една борба, която ще остане завинаги в паметта на народа. Тук млади българи застават срещу една огромна империя с ясното съзнание, че пътят им е тежък и че може никога да не се завърнат у дома. Тази саможертва няма как да бъде измерена. Тя живее във всяко поколение, което е израснало със съзнанието, че свободата не е подарък“, каза в словото си кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов.

Събитието беше организирано от Кметство Караисен и НЧ „Добра надежда-1896“.

Ана РАЙКОВСКА

Вижте още

600 момчета и момичета ще са първите в доброволна казарма

БОРБА БГ 1318 четения 0
служители

Възрастните хора остават без традиционните великденски надбавки към пенсиите

БОРБА БГ 1053 четения 0
спортно игрище

Правят ново спортно игрище в двора на ОУ „Бачо Киро“ в Бяла черква за над 260 000 лв.

БОРБА БГ 175 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *