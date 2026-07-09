158 години от първата битка на Хаджи Димитър и Стефан Караджа честваха в Караисен

Тържествено и с празнична програма в Караисен жители и гости на селото отбелязаха 158 години от първата битка на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.

С венци и цветя те отдадоха заслужена почит на подвига, саможертвата и непоколебимия дух на българските революционери.

Именно край селото се разиграва първата битка на четата на великите български революционери. „Край Караисен прозвучават първите изстрели в една борба, която ще остане завинаги в паметта на народа. Тук млади българи застават срещу една огромна империя с ясното съзнание, че пътят им е тежък и че може никога да не се завърнат у дома. Тази саможертва няма как да бъде измерена. Тя живее във всяко поколение, което е израснало със съзнанието, че свободата не е подарък“, каза в словото си кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов.

Събитието беше организирано от Кметство Караисен и НЧ „Добра надежда-1896“.

Ана РАЙКОВСКА