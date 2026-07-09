80 участници от 4 континента ще затвърждават българския си на Летния семинар във ВТУ

За 49-и път Великотърновският университет организира Международния летен семинар по български език и култура. Той ще се проведе от 13 юли до 2 август и в него ще участват 80 семинаристи от 28 държави и 4 континента – Европа, Северна Америка, Африка и Азия.

Представянето на програмата и участниците направиха на брифинг новият директор на Летния семинар доц. д-р Валерия Тодорова, зам.-ректорът доц. д-р Ана Иванова и административният секретар Цветин Кръстев.

Най-много участници идват от Германия – 11, следва Гърция – 6, Италия и Румъния – по петима, трима са от Индия. Географията на семинара разширяват запалени по българския език и култура хора от Турция, Украйна, Чехия, Грузия, Япония, Южна Корея, САЩ и др.

За първи път и най-млади участници, на по 19 години, са Оливия Формела от Полша и Арсений Лановски от Украйна. Най-възрастната е индийката Инге Кноп, на 77 години, която също за първи път ще е на семинара.

Традиционно има и участници от предходни години от най-различни държави – цели 16 на брой, но безспорният ветеран на Летния семинар по български език и култура е англичанинът Уолтър Елиът, който идва във Велико Търново за 19-и път.

„Всички, които идват, изучават български език в чужди университети, но именно тук, на Летния семинар, могат да затвърдят знанията си. А и могат да усетят България като жива реалност и да се докоснат до българщината. От тук на някои им идва подтикът за нови проекти, свързани с езика ни и страната, създават се трайни приятелства. Затова много от участниците се връщат отново и отново. Това означава и че са си свършили добре работата“, коментира доц. Тодорова.

Всички участници ще се радват на комфортни условия, тъй като ще бъдат настанени в реновираните студентски общежития.

Семинаристите ще имат ежедневно часове по практически български език и специализирани, като ще бъдат разделени за начинаещи и напреднали. Първите ще обогатяват знанията си по история, култура, изкуство и митологични представи на българския народ на английски език. А семинарите за напреднали – българско изобразително изкуство, съвременен български език, фолклор, кино и българска литература, ще се водят на нашия език.

Както на всеки семинар, и тази година участниците ще имат възможност да опознаят родината ни. Предвидени са две екскурзии – до Русе и Ивановските скални манастири и до Казанлък, където ще видят освен Казанлъшката гробница и тракийската могила Голяма Косматка.

Програмата на семинара включва и културна програма, ще гостува съвременната ни писателка Елена Алексиева. Остават и традиционните вечери на запознанството, на националната и интернационална кухня, на българския фолклор и на нациите. Във вечерта на занаятите ще бъде представена традицията на чипровския килим – от обработката на вълната до тъкането.

Интерес ще представлява гостуването на Марин Ласев, инициатор на първия по рода си у нас Музей на българското кулинарно изкуство, който съхранява над 14 000 печатни издания, 600 ръкописа и автентични предмети от бита.

Колекцията му включва, а семинаристите ще го видят, и рядко срещаното, но традиционно за Черни Вит зелено сирене. С него ще бъде и Цветан Димитров, откривател на 46 изчезващи български сирена. Ще има дегустация на автентични нашенски ястия, приготвени на място.

Поради големия интерес през годините от страна на чужденците отново те ще могат да изучават български песни танци под ръководството на хореографа и ръководителя на ДЮФА „Българче“ Петър Петров. Ще гледат „Звук и светлина“, два съвременни български филма, а накрая ще тестват своите знания по български език и култура в Творческата работилница „Открий България“ и в езикова олимпиада.

И най-вече, ще отнесат прекрасни спомени за вълнуващите си преживявания във Великотърновския университет и старата столица.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката