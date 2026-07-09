Балканско село с 12 жители – някога общински център, кани на сбор

След дълги години затишие еленското село Лазарци отново кани на сбор.

Традицията възобновили Ивайло Тодоров от Горна Оряховица, с две къщи в Лазарци, и още един ентусиаст. Веселбата е на 11 юли от 19 часа, ще има студени напитки, вкусна скара, кръшни хора, а накрая и заря.

Макар и с 12 постоянни жители, бившата махала се оживява през лятото. Лазарци е към Кметство Буйновци, управлява се от кметския наместник Стефан Котуков и се населява предимно от възрастни хора. Намира се на 7 км южно от Елена, под североизточния склон на връх Острец.

Интересно е, че в турско време и преди Освобождението то дори е център на община, с 15 махали и колиби. Тук се намирал общинският хамбар, в който се събирал натуралният данък от зърнени храни. След Освобождението една част от жителите на селото се изселват в село Балканци и Тантури (Родина). Коренното население се е занимавало със земеделие, градинарство и дюлгерство, но сега за поминък на малкото хора е излишно да се говори.

Ана РАЙКОВСКА