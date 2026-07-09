Домашен арест за водача  на автобус, убил пешеходка

Водачът на автобуса, блъснал и убил пешеходка в района на кооперативния пазар е привлечен в качеството на обвиняем.

В хода на разследването са събрани достатъчно данни за виновността на 66-годишният мъж. След доклад на материалите в Окръжната прокуратура на 8 юли му е повдигнато обвинение. По настояване на държавното обвинение, съдът му е наложил мярка за неотклонение „домашен арест“.

По случая в РУ – Велико Търново се води досъдебно производство.