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ЕленаОбщество

Еленската колония студенти в София си имала свое дружество на името на Стоян Михайловски

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Студентите от Елена и Еленския край в миналото си имали свое академично дружество, което се наричало „Стоян Михайловски“.

През 1947 г. то е възстановено, с председател Минчо Тодоров от Багалевци. Имало си и свой печат.

Това дружество е било част от активния организационен живот на студентите от град Елена, следващи в столицата. Основната му задача е била да ги обединява, да поддържа връзката им с родния край и да популяризира делото на Стоян Михайловски. Дружеството е организирало културни събития, литературни четения и чествания.

За съжаление, информацията за дейността му, стигнала до нас, е оскъдна. Запазени обаче са документи, в които се призовава то да бъде подпомогнато материално, за да може, от своя страна, да помага на по-бедните студенти.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“

 

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