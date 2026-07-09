„Етър-64“ изпраща най- успешния сезон в историята си, за трета поредна година е №1 в българския хандбал

Най-успешния си сезон изпраща Хандбален клуб „Етър-64“, съобщи на пресконференция президентът на клуба Атанас Атанасов. По неговите думи великотърновският клуб е затвърдил позицията си на №1 в българския хандбал.

„Това става за трета поредна година. Миналата година изпреварихме с 3500 точки втория „Локомотив“ (Г. Оряховица), сега с четирите спечелени шампионски титли преднината ще е още по-голяма“, коментира Атанас Атанасов.

Шампиони станаха девойките старша възраст до 16 г., които спечелиха и купата, момичетата до 11 г., юношите младша възраст до 14 г. и на плажен хандбал 17-годишните девойки. Вицешампиони са жените в първенството и турнира за купата, момичетата до 12 г., юношите до 16 г., които са сребърни медалисти и за купата. С бронзови отличия пък са девойките до 19 г. и до 14 г., три формации за бронзови медалисти и за купата. Забележителното в женското направление пък е, че този сезон абсолютно всичките седем формации на клуба са в челната тройка, т.е. медалисти. Основен треньор там е Миглена Христова. В мъжкото направление Десислава Николова води юношите до 16 г. и момчетата до 11 г., Станислав Йорданов – юношите до 14 г., а Камелия Кузнецова – момчетата до 12 г. Всички отбори станаха преди финалите и зонови първенци.

Президентът на „Етър-64“ съобщи още, че подготвя оттеглянето си от оперативната работа в клуба.

„Набелязал съм човек, който да подготвя и следваща година да предам управлението на клуба. Годините ми станаха много, вече ставам на 79… Знам, че вече съм омръзнал на много хора, клубът трябва да има принадена стойност, която вече не мога да дам, а той я заслужава. Тази година е много важно човека, който съм набелязал, да получи от мен всички тези неща които, правя през годините и „Етър-64“ да бъде поет от ново лице, което да му даде нова енергия!“, обяви Атанас Атанасов.

Преди броени дни воденият от Деси Николова тим на „Етър-64“ за юноши до 16 г. завърши втори на силен международен турнир в Торелано (Испания), участваха и момчетата до 12 г., водени от Камелия Кузнецова, а през август три формации на клуба ще участват също в международен турнир в Крагуевац – момичета и момчета до 16 г. и момичета до 12 г.

„Турнирът в Торелано беше много силен, препоръчвам го на всички български отбори. Организацията от домакините беше на супер ниво, може би трябва да се замислим как в България да направим нещо толкова мащабно.

Имаше във всяка възраст между 12 и 14 отбора. При нас при 16-годишните бяха две групи от по 6 отбора. „Етър-64“ изигра 6 мача. Нивото ни не отстъпва под никаква форма на испанските отбори, превъзхождаше ни единствено класен отбор от Нидерландия. Отстъпихме на него в групата с 5 гола разлика, победихме в другите си 4 мача и на финала загубихме отново от тях, като заехме престижното второ място. Момчетата показаха добра психика, дори и без мъжкия пример, който нямаме в нашия клуб, не отстъпваме на никой в България. А турнирът в Испания също го показа. Без да имаме мъжки отбор в клуба, ние със Слави сме герои, защото даваме на юношите това, което ги държи и прави водеща сила в мъжкото направление“, разказа Десислава Николова.

Колегата й Станислав Йорданов бе категоричен, че „Етър-64“ върви в правилната посока от 5-6 години и в мъжкото направление, а за женското е ясно, че винаги е поддържало много високо ниво.

„Всички отбори, срещу които се борим, имат огромни традиции и мъжки състави, в които се дават игрови минути и на 16-годишните момчета. При 14-годишните конкуренцията е също много голяма и всеки може да победи всеки, но станахме шампиони. „Локомотив“ (Варна) реално беше фаворит, те нямат загуба от 3-4 години насам. Биха ни с 10 гола на държавните финали в групата, но на финала им нанесохме първата загуба и то в най-важния мач за годината! Страхотен мач на вратаря ни Калоян Цветков, всички забелязаха това момче, то направи мача на живота си. Ние излязохме необременени, като отбор, който не е фаворит. Мобилизацията на момчета беше огромна, вече знаехме как да реагираме и всички положителни фактори се събраха, което ни превърна в шампион. „Етър-64“ е изградил сериозна пирамида и неслучайно е клуб №1 в България“, разказа Станислав Йорданов.