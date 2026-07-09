ФК „Севлиево“ взе млади футболисти от дублиращия тим на „Етър ВТ“

Млади футболисти от школата на „Етър ВТ“ ще играят за ФК „Севлиево“ през новия сезон в Северозападната Трета лига. Това са 20-годишният централен защитник Стефан Йорданов – брат на национала Тонислав Йорданов, и крайният бранител Мартин Тотев. Стефан Йорданов е роден на 12 януари 2006 г. в Севлиево. Започва да тренира в школата на местния тим, където играе до 12-годишна възраст. След това преминава в Академия „Литекс“, а на 14 години се прехвърля във Велико Търново. С екипа на “Етър ВТ“ участва в елитните групи U15 и U17. От 2023-а става част от дублиращия тим на „болярите“ в Северозападната Трета лига, като води подготовка и с мъжкия отбор. През есента на сезон 2024/25 дебютира за „виолетовите“ във Втора лига – при 3:0 над ОФК „Несебър“, но засега това остава единственият му мач в професионалния футбол.

През 2024-а Йорданов става носител на ежегодната награда „Трифон Иванов“ за най-добрия футболист между 15 и 19 години, състезаващ се за клуб от Община Велико Търново.

Мартин Тотев е роден на 16 ноември 2007 година също в Севлиево. На 15-годишна възраст се присъединява към школата на “Етър ВТ“. През 2023/24 играе за формацията U17 в Елитната група до 17 години. Последните два сезона в част от дублиращия отбор на “виолетовите” в Северозападната Трета лига.