четвъртък, юли 9, 2026
Последни:
бизнесмен
Горещи новиниКримиОбществоТемида

Издирват изчезнал бизнесмен, една от версиите е отвличане

Галина Георгиева 8575 четения 1 Comment

ВТОРО ДЕНОНОЩИЕ ИЗИДИРВАТ 54-ГОДИШНИЯ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ, КОЙТО Е СОБСТВЕНИК НА ХЛЕБОЗАВОД „МИО“ В ПАВЛИКЕНИ.

В мащабната полицейска акция са включени дронове и термокамери, а района тече активно претърсване. Сигналът за изчезването е подаден от близки на бизнесмена.

По информация на „Борба“ личните вещи на Георгиев са намерени в автомобилa му още в сряда, което допълнително засилило притесненията около случая.

Последните следи от Димитър са от охранителна камера. На видеозапис се вижда как той напуска колата си и се отправя пеш с ръце в джобовете.

Разследващите работят по всички възможни версии за внезапното изчезване на 54-годишния мъж. Сред проверяваните версии е и евентуално отвличане. Засега от полицията не са оповестили официална информация.

В Павликени се появиха слухове, че преди време срещу Георгиев са били отправяни заплахи.

Бизнесменът придобива хлебозавод „Мио“ през ноември 2025г. Справка в електронния фирмен регистър Papagal.bg, показва, че той е едноличен собственик на капитала на дружеството. Компанията е реализирала над 10 млн. лв. за последната финансова година и има 141 служители.

Преди да поеме хлебозавода в Павликени, Георгиев е бил управител на габровско дружество с широк предмет на дейност, включващ търговия, производство, транспорт, посредничество и други стопански услуги.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: фейсбук

 

Вижте още

На места вече се виждат тухлите от стената, върху която е изградено паното.

Реставрираното сграфито пано на панорамната тераса отново се руши /ВИДЕО/

Михаил Михалев 582 четения 1

54-годишен загина при пожар на сухи треви

БОРБА БГ 709 четения 0
хектара

Залесяват 6000 хектара като естествена бариера срещу наводнения

Ана Райковска 259 четения 0

One thought on “Издирват изчезнал бизнесмен, една от версиите е отвличане

  • Сейнт Арбанасио
    09.07.2026 в 13:19
    Permalink

    Ахмак….. Ако живееше на Арбанаси , ако всяка вечер хапваш и сръбваш без парА при Паяка и ако дечурлигата ти учи при Монтесоритата нямаше да имаш проблеми ….
    Живейте на Арбанаси , глупаци ….
    Гледайте от вашият Вожд и Лидер , превърна Търново в Невелико и ебач@ на града, еб@л му майката – Инж.д-к.д-ц.ст-нс ПънOff
    И не забравяйте да си плащате , ей …
    Хотела в Аспровалта струва пари….
    А , долу …. Долу в синкавите облаци , остра миризма и въздух изпълнен с Финни прахови частици Раята и Овцете да се давят и спасяват ….
    На Арбанаси, всичко е спокойно

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *