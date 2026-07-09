Издирват изчезнал бизнесмен, една от версиите е отвличане

ВТОРО ДЕНОНОЩИЕ ИЗИДИРВАТ 54-ГОДИШНИЯ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ, КОЙТО Е СОБСТВЕНИК НА ХЛЕБОЗАВОД „МИО“ В ПАВЛИКЕНИ.

В мащабната полицейска акция са включени дронове и термокамери, а района тече активно претърсване. Сигналът за изчезването е подаден от близки на бизнесмена.

По информация на „Борба“ личните вещи на Георгиев са намерени в автомобилa му още в сряда, което допълнително засилило притесненията около случая.

Последните следи от Димитър са от охранителна камера. На видеозапис се вижда как той напуска колата си и се отправя пеш с ръце в джобовете.

Разследващите работят по всички възможни версии за внезапното изчезване на 54-годишния мъж. Сред проверяваните версии е и евентуално отвличане. Засега от полицията не са оповестили официална информация.

В Павликени се появиха слухове, че преди време срещу Георгиев са били отправяни заплахи.

Бизнесменът придобива хлебозавод „Мио“ през ноември 2025г. Справка в електронния фирмен регистър Papagal.bg, показва, че той е едноличен собственик на капитала на дружеството. Компанията е реализирала над 10 млн. лв. за последната финансова година и има 141 служители.

Преди да поеме хлебозавода в Павликени, Георгиев е бил управител на габровско дружество с широк предмет на дейност, включващ търговия, производство, транспорт, посредничество и други стопански услуги.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: фейсбук