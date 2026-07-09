Какво вещаят звездите за петък и почивните дни /10-12 юли/

Не всичко, което сме планирали, ще се осъществи, но какво от това? Лято е, отпуснете му края

10 юли. Луната е в Телец, а Венера навлиза в Дева. Енергията ни става по-стабилна, мисленето по-овладяно, а страстите ни утихват, за да дадат преднина на разума. Добър ден за подреждане, планиране както на домашните работи, така и на бюджета. Можем да си купим красива дреха, която ще носим с удоволствие. 11 юли. Луната преминава в Близнаци и ще помогне енергията на уикенда да е лека, ефирна. Да търсим повече разговорите и лежерното губене на време. Лято е, можем да си го позволим. Луната е в съвпад с Марс и е добре да владеем емоциите си, за да не кажем някоя дума накриво. 12 юли. Луната е в Близнаци и почти през целия ден не сключва аспекти с останалите планети. Очаква ни ден, в който действията ни костват много усилия. Можем и без напрежение. Не всичко, което сме замислили за днес, ще се осъществи, но… какво от това? Нали е лято и можем да му отпуснем края.

ОВЕН

Не се насилвайте прекалено

10 юли. Спокойни сте и мислите ви са подредени. Усещате стабилност и желание да поемете организацията както в дома, така и в службата със задачите за следващите дни. Внимавайте да не се нагърбите с много ангажименти, особено ако ви предстои отпуск, за да не се окаже, че ще трябва да работите и по време на почивката си.

11 юли. Настроението ви е леко и щастливо. Търсите разговори, смях и приятни срещи, без да бързате заникъде. Можете да губите времето си, да се радвате на летния режим и по-спокойния ритъм, но внимавайте да не кажете някоя дума накриво. Не всички ваши изрази ще бъдат разбирани правилно.

12 юли. Днес задачите ви може би ще вървят по-бавно. Може би ще изискват повече усилия. Не всичко ще ви се получава от първия път, но няма нужда да се напрягате излишно. Позволете си да отложите част от плановете си и се насладете на един ден, изпълнен с положителна енергия. Не започвайте нищо ново.

ТЕЛЕЦ

Контролирайте емоциите вкъщи

10 юли. Ако предишните няколко дни ви беше нервно и напрегнато, сега усещате, че енергията стихва и се чувствате далеч по-добре. Можете да прегледате бюджета си и да потърсите начини за спестяване на пари. Денят е подходящ да помислите и за себе си, като заделите някой лев за курс за преквалификация и обучение.

11 юли. Можете в непринудени разговори да споделите голяма част от своите идеи за бъдещето и да потърсите съмишленици, с които да ги реализирате. Контролирайте емоциите вкъщи, за да не ви се наложи след това да се извинявате на своите близки за някои необмислени приказки.

12 юли. В неделя обърнете сериозно внимание на здравето си и избягвайте тежките храни, които натоварват организма. Не всичко замислено за днес ще се случи, а действията ви ще изискват повече усилия, затова не се напрягайте излишно – лято е, отпуснете му края и си починете добре.

БЛИЗНАЦИ

Лято е, не се напрягайте излишно

10 юли. Не се опитвайте да включвате всеки малък ангажимент в графика си с работа за днес, защото няма да успеете да завършите всичко до края на деня. Възможно е да се притесните за ваш близък в труден период. Съчувствайте с мярка и помагайте само ако са ви помолили да го правите. Не се натъжавайте прекалено, а вечерта си легнете по-рано.

11 юли. В събота вашето хоби ще излезе на преден план. Луната изгрява през вашия знак и ви запалва с много жизнена енергия, дарява ви с вдъхновение и се превръща в извор на мотивация да започнете нещо ново. Можете да стартирате посещение на спорт, да планирате изкачване на връх или просто лятна диета.

12 юли. В неделя е възможно да заемете неутрална страна в създало се напрежение вкъщи. Действията днес костват повече усилия и не всичко ще се осъществи по план, но не давайте мнение и не се ядосвайте. Лято е, отпуснете му края и си дайте заслужена почивка.

РАК

Спрете със самосъжалението

10 юли. Доверете се на разума, който ще намери правилните думи, за да общувате свободно и спокойно с околните. Днес не е моментът да се ядосвате, днес не е моментът да поправяте другите. Просто ги приемете с техните плюсове и минуси. Купуването на красива дреха ще ви донесе истинско удоволствие и ще я носите със самочувствие.

11 юли. Имате желание да посветите съботата на семейството си, на дома си и на всички онези неща, които обичате в спокойствието и уюта на своята къща. Пазете се обаче от противоречия и спорове, които ще се пораждат и от най-малкото. А вашата тънкообидност ще е причината да се свивате в черупките си след всяка малка свада.

12 юли. Не е изключено да прекарате неделята в леглото, защото сте обидени и огорчени от разговорите и противоречията вчера. Нищо не ви дава сили да рестартирате емоциите си и да продължите напред. Доставя ви удоволствие да се самосъжалявате, да си пресъздавате картините от вчера и да се самонаранявате.

ЛЪВ

Време е за нищоправене

10 юли. Решенията, които вземате днес, са овладени и обмислени до последния детайл. На работното място ще се справите с повечето си задачи по най-съвършения и добър начин. В личния живот пред вас се явява възможност да потърсите отговор на някои въпроси, които си задавахте в последно време. Не се страхувайте да поговорите с близките си.

11 юли. Неделя е прекрасен ден за губене на време, нищоправене и просто наслаждаване на летния ритъм на живот. Месецът е юли, а вие няма закъде да бързате. Сега имате това време – време, в което можете да му отпуснете края и да не се напрягате за почти нищо. Направете го.

12 юли. Предизвикателство пред вас в неделя ще бъде просто да забавите темпото и да не се напрягате за нищо. Действията днес изискват твърде много усилия и не всичко ще се осъществи по план, но няма смисъл от нерви – лято е, отпуснете края и си починете.

ДЕВА

Давайте го по-лежерно

10 юли. Днес мисленето ви се успокоява. Страстите утихват, за да дадат преднина на разума. Денят е чудесен за подреждане на документи, за планиране на месечния бюджет, за предвиждане на средства за бъдеща лятна почивка. Не забравяйте себе си. Можете да си купите красива и качествена дреха довечера от мола.

11 юли. Събота е ден, подходящ за лежерни и леки разговори с приятели. Споделете някои идеи, за да проверите дали те наистина са толкова налудничави, колкото ви се струват на вас. Не се опитвайте да давате съвети и да налагате ред там, където никой не иска мнението ви.

12 юли. В неделя може да се почувствате по-уморени и нервни, тъй като действията ви през този ден костват много повече усилия от обикновено. Не всичко замислено ще се осъществи, но няма нужда от излишно напрежение – лято е, обърнете внимание на себе си и отпуснете края.

ВЕЗНИ

Отдайте се на приятни приказки

10 юли. Мислите ви днес са практични и насочени към нещо продуктивно, което можете да направите. На работното място ще ви се струва, че времето е спряло, но пък използвайте този момент, за да подредите ангажиментите си и да се насладите на шанса никой да не ви търси за нищо.

11 юли. В събота се подгответе за приятно и ефирно губене на време в компанията на хора, които също като вас няма какво да правят. Но не се обвинявайте и не бъдете гузни, че в този момент сте си дали почивка и се наслаждавате на момента.

12 юли. В неделя ще се стремите към баланс и хармония, но действията ви днес ще костват твърде много усилия. Дори и не всичко замислено да се осъществи, не се напрягайте и не хабете нерви за чуждото мнение – лято е, просто му отпуснете края…

СКОРПИОН

Лудо, шантаво време

10 юли. Мислите ви днес са ясни, категорични и без никакъв шанс да летят в облаците. Вие можете да говорите за любов, за пари, за бизнес и за всичко, което вълнува вашите събеседници. Точно поради тази причина ще сте желани събеседници и всички ще искат да разговарят с вас по една или друга тема.

11 юли. В събота се наспете добре и се настройте за един уикенд, през който няма да бързате заникъде и всичко ще се случва точно когато си иска и както си иска. Звучи лудо и шантаво, но точно това лежерно темпо ще ви помогне да се отърсите психически от някои свои проблеми.

12 юли. В неделя се усеща липса на тонус, а всяко действие днес ще ви коства двойно повече усилия от обикновено. Не всичко замислено за деня ще се осъществи, но вместо да се напрягате и ядосвате, споделете прохладата у дома – лято е, отпуснете края.

СТРЕЛЕЦ

Отпуснете се вкъщи

10 юли. Фокусът ви през този петък ще бъде стабилността и периодичността на доходите ви, успехът в кариерата и малките, дребни стъпки, които правят вашия голям напредък. Днес не гледате прекалено широко, както сте свикнали, а сте една идея по-дребнави и вглъбени. Точно това ще ви донесе признание.

11 юли. В събота се обадете на приятел, с когото да изпиете по чашка кафе на леки, лежерни разговори. Направете така, че да забравите за времето, не си поглеждайте часовника и си починете психически от стреса постоянно да бързате за някъде. Пътуванията няма да ви донесат много преживявания. Може да ги пропуснете.

12 юли. В неделя се нуждаете от пълно спокойствие, тъй като действията днес ви костват твърде много усилия. Не всичко планирано за уикенда ще се осъществи, но няма смисъл да се напрягате и да хабите нерви. Лято е, просто се отпуснете вкъщи.

КОЗИРОГ

Владеете ситуацията

10 юли. Чувствате се в свои води, защото днес можете да предвидите всичко, което се случва около вас. Денят е приятен, а една от най-хубавите му страни е това, че не ви носи никакви изненади. Тоест целият е предвидим и вие се усещате спокойни, уверени и дейни. Подходящо време за закупуване на дрехи или принадлежности за морето.

11 юли. В събота се чувствате добре. Това е лек, ефирен ден, с много приятна енергия. Ден, в който можете да осъществите нови контакти, да се разнообразите със срещи с приятели или просто да поработите и отметнете някаква работа, която е изостанала от седмицата, или пък да си помогнете в службата за предстоящата седмица.

12 юли. В неделя избягвайте излишните конфликти и даването на непоискани съвети, тъй като всяко действие днес коства много усилия. Не всичко замислено за уикенда ще се осъществи, но няма място за напрежение. Лято е, на всичко трябва да е на сто процента.

ВОДОЛЕЙ

Време е за пикник

10 юли. В петък се отличавате с разумно мислене и търсене на повече алтернативи и решения на работното място. Оглеждате проблемите от всички страни, преди да вземете каквото и да е било решение. Вечерта планирайте разходка в мола, за да си купите нова дреха или принадлежност.

11 юли. Събота ви кани на вълнуващо лятно пътуване сред природата, изпълнено с лежерни разговори, свобода и непринуденост. Времето е хубаво, напълнете кошницата за пикник с вкусни неща, вземете хладни напитки и изкарайте този ден щастливо.

12 юли. Не планирайте важни неща за неделята, защото каквото и да сте си намислили, ще го свършите на една четвърт от плана. Денят е лежерен, спокоен, но не и продуктивен. Отдайте се на хобито си, на неща, които правите с удоволствие и лекота. Не се товарете с нещо амбициозно.

РИБИ

Равносметка и време за повече почивка

10 юли. Днес искате да си направите една лична равносметка на всичко, което ви се случи в последните няколко седмици – от средата на юни до днес. Нека разумът надделее и видите и своите грешки, а не само чуждите, за да може анализът ви да е по-обективен. Денят предполага покупка на хубава дреха, която ще носите с удоволствие и самочувствие.

11 юли. В събота имате усещането, че губите времето си в приказки, но от друга страна, осъзнавате, че си прекарвате великолепно деня и точно така бихте желали да протича всяка ваша почивка. Е, от вас зависи. Днес ангажиментите могат да отстъпят на заден план. Насладете се на мига.

12 юли. В неделя ваши близки може да се нуждаят от подкрепа, но действията днес ще ви костват много усилия поради липса на тонус. Не всичко замислено за деня ще се осъществи, но не се напрягайте излишно. Направете това, което ви е по силите.

Хороскоп за родените на 10 юли – Честит рожден ден! Не губете надежда през следващата една година, ако видите, че нещо около вас не върви. Временно е. Общата картина за годината вещае успех и постигане на целите, но не от веднъж, а винаги от втория път.

Хороскоп за родените на 11 юли – Честит рожден ден! Разговорите през следващата една година ще са от особено голямо значение за вас. Дори е възможно да срещнете човек, който да ви подаде ръка в служебно отношение и да промените работата си към по-добро.

Хороскоп за родените на 12 юли – Честит рожден ден! През следващата една година опитайте да намерите равновесната точка между амбиции и реалност. Ще ви се разкрият нови възможности, но част от тях ще са неясни и ще звучат несигурно. Научете се да преценявате хората по действията им, а не по думите.

Тодор Емилов-Тео