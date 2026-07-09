Къде ще спира токът в петък, 10 юли

На 10.07.2026 г. в периода 8:00 ч. до 8:30 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Павликени – ул. Стефан Караджа, ул. Ат. Хаджиславчев, бул. Руски, ул. Райко Даскалов, ул. Богомил, ул. Христо Смирненски пл. Свобода, ул. Г. Кирков, ул. Ат. Дончев, ул. Панайот Венков, ул. Иван Вазов, ул. Гурко, ул. Ал. Стамболийски, ул. Илия Златев пл. Илия Златев, ул. Славянска, ул. Х. Димитър, ул. Петър Тончев, ул. Христо Ботев, ул. Оборище, ул. Братя Миладинови, ул. Столетов, ул. Кирил и Методи, ул. 19-ти февруари, ул. Омуртаг ул. Малчика ул. Васил Недков, ул. Александър Тошев, ул. Пенчо Колев, ул. Дондуков, ул. Дунав, ул. Бачо Киро, ул. Добри Войников, ул. П. Берон, ул. Ангел Кънчев, ул. Росица, ул. Янтра, ул. Бистрица част от ул. Поп Харитон и прилежащите райони около посочените улици захранващи се от ТП – Съвета, МВР, Мир, Кино, ДНС, Прогимназия, Гимназия, №9, №10, №2, № 18.

На 10.07.2026 г. в периода 8:00 ч. до 8:30 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Павликени – ул. Шейново, ул. Чипровци бул. Руски, ул. Филип Тотю, ул. Любен Каравелов, ул. Климент Охридски, ул. 3-ти март, ул. П. Яворов, ул. Страцин, ул. Иван Маслев, ул. П. Славейков, ул. 1-ви май, ул. Мусала, ул. Рила, ул. Средна гора, ул. К. Р. Черкеза, ул. Вихрен, ул. В. Петлешков, ул. Ловец, ул. Христо Смирненски, ул. Богомил, ул. Р. Даскалов, ул. Бачо Киро ул. Ал. Стамболийски, ул. Христо Ботев – №12, ул. Ал. Тошев, ул. Оборище, ул. Братя Миладинови, ул. 19-ти февруари, ул. Столетов, ул. Раковски, ул. Гоце Делчев, ул. Сергей Румянцев, ул. Ивайло, ул. П. Венков, ул. Гурко, ул. Калоян, ул. Тракия, ул. Аспарух, Общински пазар Фирма МИО Спортна зала и Закрит плувен басейн Бившият Градски басейн Градски Стадион – Павликени РС Противопожарна Охрана, магазин Т- Маркет, магазин Абсолют + стадиона и прилежащите райони около посочените улици захранващи се от ТП – Бл. жилища Вагрянка, №129, Стадион, Светофари, №126, №122 Долна поляна, Ил. Златев, Пазара, Раковски, Обора, №38, Мелница МИО.

На 10.07.2026 г. в периода 9:30 ч. до 11:30 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – ул. 36-та западен вход, местностите Козлуджа, Маринкините мостчета, Шемшевски лозя, Бамбалово дере, Бизнес център В.Т., както и фирмите Еспас Ауто ООД, Престиж – 96 AД, Метро Кеш Енд Кери ЕООД ЕТ Сторум – Стоян Кючуков, ПММС ЕООД, Авточойс ООД Даскалови 57 ООД, Примекс имоти ЕООД, Булленд Инвестмънтс Адсиц, НИС Петрол ЕООД, ЕА Пропъртис ООД, Авто Крейзи ЕООД, Х-Систем ЕООД, Дани Фреш М ЕООД Таврия-Юруков ЕООД, Багира ООД, Суаб-СБА ЕООД – Велико Търново, Роборент ООД, Мания ЗМ ЕООД, Форсинг-Василев ЕООД, Клима Комфорт ООД.

На 10.07.2026 г. в периода 9:45 ч. до 16:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на

с. Българско Сливово, община Свищов.

На 10.07.2026 г. в периода 9:45 ч. до 10:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Свищов – района на местност Ненова шатра, Булгартрансгаз ЕАД, СОВАТА ЕАД.

На 10.07.2026 г. в периода 15:30 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Свищов: с. Горна Студена, село Алеково, с. Александрово, западния стопански двор на с. Козловец, с. Ореш, обекти намиращи се западно от гр. Свищов по пътя за с. Ореш/ Енеркемикал ООД, Булстрой Инжинеринг 2008 ЕАД, вили Т. Ценков, Транском ООД, Бига АУТО ЕООД, Братов ЕООД, Сортови семена ЕЛИТ 2001 ЕООД, ВиК Йовковци /, гарата на с. Ореш и Стрелбището до с. Ореш, с. Овча Могила, с. Морава, с. Драгомирово.

На 10.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Първомайци, община Горна Оряховица: ул. А. С. Пушкин, ул. Райна Княгиня, ул. Ал. Батенберг от №125 до №139 и от №160 до №180, ул. Ал. Стамболийски, ул. Асен Разцветников, ул. Бузлуджа, ул. Витоша, ул. Георги Бенковски, ул. Любен Каравелов, ул. Мизия, ул. Опълченска от №1 до №5, ул. Хаджи Викентий, ул. П. Волов, ул. Св. Иван Рилски, ул. Софроний Врачански, ул. Тракия, ул. Янтра.

На 10.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица – фирми: ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД, БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, ДИВНА КЕЙКС ООД, СИТ 70 ЕООД, МЕДИА ПОИНТ ЕООД В.ТЪРНОВО, ППК РОСИЦА – ПОЛИКРАИЩЕ, ПЕТРОЛ АД и КМЕТСТВО ПЪРВОМАЙЦИ ДП РВД (засечник с. Самоводене), Ретранслаторна кула Виваком местност Горни лозя с. Самоводене, ТД Държавен резерв с. Поликраище.

На 10.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 9:20 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Горна Оряховица – с. Писарево, с. Върбица, с. Горски Горен Тръмбеш, с. Горски Долен Тръмбеш част от гр. Долна Оряховица и МТП Язовира с. Горски Горен Тръмбеш.

На 10.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Долна Оряховица – част от града.

На 10.07.2026 г. в периода 13:30 ч. до 16:30 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – м-т Сини Вир, ул. Сан Стефано, ул. Райна Княгиня, Вилите в района и фирмите Класик-95 ЕООД, Райтър ООД, Соколов ООД, Консул ООД, КН БГ ООД, Агро Стронг ЕООД, Емас ООД, Планекс Инфраструктура ЕООД.

На 10.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Полски Тръмбеш: с. Обединение в района на СТП 7 Мелница Обединение.