Кръстиха нова улица във Велико Търново на черногорския държавник и поет Петър II Петрович Ньегош

Нова улица, която носи името на емблематичния черногорски държавник, поет и философ Петър II Петрович Ньегош, бе официално открита днес в квартал „Картала“ във Велико Търново.

Наименуването на участъка е следствие от дългогодишното партньорство между старата столица и побратимения й черногорски град Цетине.

По време на церемонията кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов подчерта важността на двустранните дипломатически и културни връзки, като акцентира върху дългосрочните цели на общината. „Тази инициатива между Черна гора и България, между двамата президенти и кметове, ни носи много позитиви. Най-вече разчитаме на подкрепата на Черна гора в кандидатурата ни за Европейска столица на културата през 2032 година“, заяви Панов. Той направи паралел между Петър Ньегош и бележития великотърновец Стефан Стамболов, отбелязвайки, че и двамата държавници са споделяли еднакви приоритети в управленията си: изграждането на инфраструктура и развитието на образованието.

От своя страна посланикът на Черна гора у нас Н. Пр. Джордже Янкович определи събитието като красив жест на взаимност, припомняйки, че в Цетине вече има улица, наименувана на Патриарха на българската литература Иван Вазов.

„Днешната церемония има особено значение за Черна гора, тъй като се провежда в година, в която отбелязваме две десетилетия от възстановяването на нашата независимост. Ето защо е особено символично, че именно през тази година сме се събрали във Велико Търново, за да открием улица, носеща името на една от най-великите личности в черногорската история и култура – Петър II Петрович Ньегош“, посочи Янкович. Той благодари на великотърновската управа за посветеността и ангажираността към развиването на взаимоотношенията между двете държави, а новата улица определи като траен символ на приятелство, взаимно уважение и споделени европейски ценности.