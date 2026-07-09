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Мария Морчева
Спорт

Мария Морчева донесе сребро и бронз на „Царевец” от Държавното по адаптивно плуване

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Мария Морчева представи великотърновския клуб „Царевец” на Държавното първенство по адаптивно плуване и спечели един сребърен и два бонзови медала. Състезатгелката от Старата столица завърши втора на 50 метра гръб и трета на 50 м бътерфлай и 50 м свободен стил.

„Мария плува много добре и затвърди позициите си като една от водещите състезателки в групата си. Една седмица преди състезанието тя беше поканене на подготвителен лагер свързан с държавното първенство”, разказа треньорът Панайот Паздерков.

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