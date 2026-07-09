Област Велико Търново е на първо място в страната по годишен тираж на регионалните вестници през 2025 година

По размер на годишния тираж на издадените регионални вестници област Велико Търново се нарежда на първо място в страната през 2025 г. Това съобщиха от Отдел “Статистически изследвания – Велико Търново” на Териториално статистическо бюро – Север.

През 2025 г. в областта са издавани осем регионални вестника с годишен тираж 1 719 000. Спрямо предходната година броят им се увеличава с един, докато годишният тираж намалява с 10,9 процента.

Относителният дял за областта от общия годишен тираж на издаваните регионални вестници за страната е 23 процента.

През 2025 г. в област Велико Търново са издадени 441 книги с тираж 64 000 и 48 брошури с тираж 6 000. В сравнение с 2024 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 88 или 24,9 процента, докато средният тираж намалява от 147 на 145, или с 1,4 на сто. Броят на издадените заглавия на брошури през 2025 г. се увеличава с 16 или 50 процента, но средният им тираж намалява от 375 на 125, което прави 66,7 процента.

Относителният дял на издадените заглавия книги към общия брой за страната достига 4,9 процента, а този на издадените брошури е 3,6 на сто. През предходната 2024 г. тези дялове са били съответно 4 процента и 2,6 процента. По размер на тиража на издадените книги област Велико Търново се нарежда на пето място в страната, след София, Пловдив, Бургас и Варна. По размер на тиража на издадените брошури област Велико Търново се нарежда на шесто място в страната.

Област Велико Търново беше на първо място в страната по годишен тираж на издаваните регионални вестници и през 2023 г.

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков

БТА

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