Отпада таксата за административната услуга по издаване и заверка на билет за лов

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

С постановлението отпада таксата за извършване на административната услуга по издаване и заверка на билет за лов, която е въведена за български граждани. С цел по-голяма яснота по събирането на такса за издаване и презаверка на билети за лов както на български, така и на чуждестранни ловци, са приети уточняващи текстове.

Постановлението ще влезе в сила от 1-во число на месеца, следващ месеца на обнародването му в „Държавен вестник“.

В България всяка година около 130 000 души заверяват ловните си билети като ловци, а практикуващите любителски риболов са не по-малко от 250 000 по данни отпреди две години на Съюза на ловците и риболовците в България.