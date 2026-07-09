Почина поетесата Надежда Захариева, съобщи семейството ѝ с публикация във Facebook.

„С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда вчера пое по своя последен път. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни“, написаха близките ѝ.

Надежда Захариева е родена на 3 ноември 1944 г. в с. Радово, Трънско, а израства в Сандански. Завършва френска филология в Софийския университет и работи като редактор в издания на Съюза на българските писатели.

Името ѝ е неразривно свързано с поета Дамян Дамянов, с когото живеят заедно 35 години до смъртта му през 1999 г.

Захариева е автор на повече от 17 стихосбирки, три книги с белетристика и стотици текстове за популярни български песни. Сред тях са „Може би“ на група „Сигнал“, „Сълза“ на Лили Иванова, „Любовта е“ на Хайгашот Агасян, както и песни за Йорданка Христова, Силвия Кацарова, Росица Кирилова, Бисер Киров и други изпълнители.

От 2005 до 2009 г. е заместник-министър на културата, а през 2015 г. получава наградата „Христо Г. Данов“ за цялостен принос към българската книжовна култура.

През 2024 г., по повод 80-ия си юбилей, Надежда Захариева каза пред БТА: