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Крими

Разкриха велосипедист, откраднал велосипед на съгражданин

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Служители на РУ – Стражица разкриха кражба на велосипед. На 8 юли преди обяд съдействие в полицейското управление е потърсил жител на града.

Той обяснил, че в понеделник от тротоар пред търговски обект в Стражица му е бил откраднат велосипеда. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на посегателството е 55-годишен негов съгражданин, известен на полицията и осъждан.

Той е върнал инкриминираната вещ. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

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