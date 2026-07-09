Разясняват как да опазят лозята след огнището на опасна болест в Свищовско

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АГЕНЦИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ЩЕ ПРОВЕДАТ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ЛОЗАРИ по повод превенцията на опасното заболяване фитоплазма.

Заради установено огнище през март т.г. в землището на свищовското село Българско Сливово над 20 хектара лозов масив беше поставен под карантина. Имаше и буферна зона под наблюдение с цел да се избегне разпространението на патогена.

Събитието ще се проведе на 16 юли от 10:00 ч. в зала 1 в сградата на Община Свищов. Експертите ще запознаят присъстващите с вредоносната дейност на насекомото, което причинява заболяването, и мерките за защита от заразата.

За да бъде максимално полезно на земеделските производители, лекторите ще представят и нагледни материали относно вредителя.

На срещата могат да присъстват всички заинтересовани лица, а входът е свободен.

Фитоплазмата е едно от най-опасните заболявания по лозите. Разпространява се чрез заразен посадъчен материал и чрез преносителя американска лозова цикада. Пораженията от инфекцията могат да доведат до 50% спад на добивите от грозде.

Въпреки мерките от страната на властите предстои цяла година да се провеждат обследвания и пробонабиране от лозовите насаждения в района на Българско Сливово.

Галина ГЕОРГИЕВА