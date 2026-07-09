Тържище за зеленчуци и нова индустриална зона ще правят в Павликени

Кметът инж. Емануил Манолов сподели проблемите на общината с областния управител Марин Богомилов

Две индустриални зони по протежението на АМ „Хемус“ са включени в Общия устройствен план на Павликени, едната ще е тържище за зеленчуци, уточни за „Борба“ кметът инж. Емануил Манолов.

Зоните са в землищата на Бутово и на Горна Липница, но реалното строителство ще започне едва след като се уточни напълно трасето на магистралата и се направят конкретните парцеларни планове.

Има инвеститорски интерес към бившето земеделското училище в Караисен заедно с двора, за продажба е и терен от 47 дка, който тепърва ще се оценява. Търси се купувач и за „Винпром – Павликени“, който не работи от 1994 г., но имотът не е изоставен и се охранява. Добрите новини за икономическото развитие на общината са разширяването на завода „Хайпро“, изграждането на нов фотоволтаичен парк, както и стабилното състояние на предприятията в секторите на месопреработването и земеделието.

С тези икономически новини и с ключови проблеми в община Павликени запозна кметът инж. Емануил Манолов областния управител Марин Богомилов при работното му посещение.

Най-големият е недовършеният от цели 42 години околовръстен път на Павликени.

Този обект, започнат още през 1984 г., е от изключителна важност, тъй като е предназначен да поеме тежкотоварния трафик от кариерите край с. Вишовград към строежа на автомагистрала „Хемус“. В момента камиони, натоварени с инертни материали, преминават през центъра на града, което води до разрушаване на уличната настилка, компрометиране на сгради, както и до постоянен шум и прах. Кметът Манолов припомни, че има съгласуван проект, внесен в АПИ, събрана е и подписка от над 3500 граждани.

За „Борба“ павликенският кмет допълни, че е разговарял с регионалния министър Шишков и е вероятно Общината да предприеме крайни действия и да поиска обезщетение. „От входа на Павликени до изхода за Свищов градът е потрошен от тежките камиони. За текущ ремонт на улиците в градовете, част от републиканската мрежа, държавата дава 2500 евро на километър. С тези пари колко дупки можеш да запълниш… А в нашата община 11,4 км улици са републикански пътища“, възмущава се той. Контролът на тежкия трафик също е проблемен, защото използваната остаряла везна на ДАИ не позволява ефективен контрол на тежкотоварните автомобили за цялата област.

Ана РАЙКОВСКА