Въздушна линейка откара от В. Търново до София 31-годишна пациентка

МЕДИЦИНСКИЯТ ХЕЛИКОПТЕР ДОЙДЕ ДО ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЗА ДА ОСЪЩЕСТВИ СПЕШЕН ТРАНСПОРТ НА 31-ГОДИШНА ЖЕНА. Пациентката е била настанена в Отделението по реанимация на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

„Борба“ научи, че поводът за трансфер към лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност е мозъчна аневризма. Това е животозастрашаващо състояние, което изисква сложна неврохирургична операция.

Въздушната линейка пристига на болничното вертолетно летище малко след 11:00 ч. на 9 юли. В 12:00 ч. машината отлетя към София.

Последното идване на медицинския хеликоптер до старата столица преди това беше на 16 юни, когато превози пострадалите от катастрофата в Горна Оряховица момчета на 12 и 15 години.

Галина ГЕОРГИЕВА