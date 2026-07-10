Библейската легенда за Самсон и Далила оживява на Царевец с музиката на Сен-Санс

Спектакълът на Бургаската опера е на 11 юли от 21 часа

На 11 юли на крепостта „Царевец“ ще прозвучи красивата музика на френския композитор Камий Сен‐Санс и неговата „Самсон и Далила“ в изпълнение на Държавна опера Бургас. Спектакълът от 21 часа е част от афиша на Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“ 2026.

Присъстващите ще съпреживеят драмата на юдея, надарен с божествена сила – Самсон, и красивата филистимка, която използва женския си чар, за да го изкуши, измами, предаде и погуби – Далила.

„Самсон и Далила“ е третата опера на Сен-Санс. Търсейки сюжет, той се спира на известната библейска легенда за Самсон, чиято свръхчовешка сила се криела в косата му. Либретото е на Фердинанд Лемер (1832-1879). Композиторът първоначално предлага заглавието на Гранд опера – Париж, но получава отказ. Следва разговор с Ференц Лист, по това време диригент на операта във Ваймар, и премиерата на „Самсон и Далила“ е именно там. Първото представление е на 2 декември 1877 г. във Ваймар под диригентството на самия Лист.

Заглавието е рядко изпълнявано заради оркестровата трудност, полифонично звучене на хоровия състав, както и арии и дуети, които са висш пилотаж в оперното изкуство. Бургаската опера е една от малкото у нас, които поддържат в репертоара си произведението. То се изпълнява на френски език със субтитри на български.

Зрителите ще видят впечатляващи визуални ефекти, които се вписват идейно в цялостната концепция на мащабния музикално‐сценичен проект.

„Сцена на вековете“ продължава с оперетата „Царицата на чардаша“ в изпълнение на МДТ „Константин Кисимов“ (18 юли) и балета „Лебедово езеро“ на Старозагорската опера (25 юли). На 8 август на фестивала ще гостува известната италианска филхармония Giuseppe Verdi di Salerno, а на 14 август е съвместният концерт на известния мултиинструменталист Себастиан Щудницки (Германия) и оркестъра на МДТ „Константин Кисимов“. Сезонът ще приключи на 1 септември с концерт-спектакъла „Мадам Йохан Щраус“ на Националния музикален театър „Стефан Македонски“.

След всеки спектакъл на историческата крепост като подарък за зрителите от Община Велико Търново ще се излъчва аудио-визуалният спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“.