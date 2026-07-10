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Черногорският посланик посети Регионалната библиотека за представянето на творчеството на Петър II Петрович – Негош

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Във Велико Търново на 8 юли се състоя официално посещение на посланика на Черна гора Негово Превъзходителство Джордже Янкович, свързано с откриването на нова улица „Петър II Петрович – Негош“ в чест на изтъкнатия черногорски владетел, духовник и поет.

Събитието бе съпътствано от представяне на неговото литературно и философско творчество, както и от откриване на изложба, предоставена от посолството на Черна гора.

Церемонията се превърна в символичен жест на културно приятелство между България и Черна гора, особено след като наскоро в Цетине улица бе наречена на името на Иван Вазов.

В рамките на събитието бе откроена значимостта на личността на Петър II Петрович – Негош, чието творчество – включително емблематичният „Горски венец“ – поставя универсални въпроси за свободата, справедливостта и човешкото достойнство. Официално бе открита и изложба, представяща културното наследство на Черна гора и историята на Цетине.

От Велико Търново посланикът си тръгна с картина на Велико Търново, дар от РБ „П. Р. Славейков“.

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