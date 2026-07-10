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мръсотия
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Читателят репортер! Около диспансера за онкоболни е потънало в мръсотия, не е почиствано с месеци

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

За натрупана мръсотия в пространството около Комплексния онкологичен център във Велико Търново, непочистена с месеци, сигнализира читателката на „Борба“ Емилия Христова.

Жената работи там и всеки ден й се налага, както и на онкоболните, да минават покрай нея, което никак не е приятно.

За онагледяване тя изпраща и снимки, разкриващи неприятната гледка. Тя се надява отговорните за поддръжката да се стреснат и да почистят мястото.

мръсотия
мръсотия

Ана РАЙКОВСКА

Сн. Емилия ХРИСТОВА

 

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