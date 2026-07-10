Лили Иванова пее в Горна Оряховица днес

Лили Иванова ще изнесе концерт в Горна Оряховица днес от 20:30 часа в Летния театър, съобщиха от екипа на певицата. Концертът е част от тазгодишното национално турне на изпълнителката.

Лили Иванова ще излезе на сцената заедно с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио „ЛаТиДа“. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.

Националната обиколка на Лили Иванова премина през градовете Габрово, Добрич и Русе, а след концерта тази вечер ще продължи във Варна – на 11 юли, и Бургас – на 12 юли. Есенната част от турнето включва изяви в София – на 2 септември, Пловдив – 7 септември, Плевен – 10 септември, Шумен – 22 октомври, Хасково – 16 ноември, Пазарджик – 18 ноември и Ямбол – 23 ноември.

От екипа на Лили Иванова обявиха, че тя ще има само пет ексклузивни концерта през 2027 г. в четири български града – София, Пловдив, Варна и Бургас. За тях вече е създаден специален сайт за ранно записване за информация и билети, като регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели.

През 2027 г. фондация “Лили Иванова” ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната й дейност.