Масови оплаквания за некачествено санирани сгради

Шефката на РДНСК – В. Търново, инж. Петя Бакалова: „Препращаме към общините, те са възложители“

Областният управител на област Велико Търново Марин Богомилов на 9 юли се срещна с началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) инж. Петя Бакалова. Поводът беше обсъждане на актуалното състояние на строителния контрол и спазването на законовите разпоредби на територията на региона.

По време на разговора областният управител постави въпроса за наличието на констатирани незаконни строителни практики в областта. Инж. Бакалова го увери, че към момента няма данни за драстични нарушения на строителното законодателство, които да компрометират цялостната сигурност на инфраструктурата в региона. Тя подчерта, че екипът на РДНСК осъществява постоянен и стриктен текущ контрол върху качеството на изпълнение на сградите от първа до пета категория, като акцентът е поставен върху превантивните мерки и проверките по време на строителния процес.

Специално внимание по време на срещата бе отделено на зачестилите сигнали от граждани относно некачествено изпълнение на дейностите по саниране на жилищни сгради. Инж. Бакалова обясни, че всички постъпили жалби и сигнали по компетентност се препращат към съответните общини, тъй като те са възложители на тези дейности.

От РДНСК извършват проверки единствено в рамките на своята компетентност и при наличие на данни за нарушение, но основната тежест по текущия контрол на процеса по саниране е ангажимент на местните власти.

Друг фокус в дискусията беше бумът на исканията за приемане на инсталирани батерии за съхранение на електроенергия към вече изградени фотоволтаични паркове.