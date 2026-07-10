Над 100 доброволци, полицаи, водолази и жандармеристи издирват изчезналия бизнесмен Димитър Георгиев

ТРЕТИ ДЕН ПРОДЪЛЖАВА МАЩАБНАТА АКЦИЯ ПО ИЗДИРВАНЕ НА ИЗЧЕЗНАЛИЯ СОБСТВЕНИК НА ХЛЕБОЗАВОД „МИО“ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ В ПАВЛИКЕНИ.

За сега няма нови следи от бизнесмена. В търсенето участват полицаи, жандармеристи, водолази, членове на Общинското доброволно формирование, служители на общински звена и близки на 54-годишния мъж. Ангажирани са и ловно-рибарските дружества от околните населени места.

„Доброволците и полицаите са разпределени в групи, които обхождат различни сектори, за да се обхване цялата открита местност северно от град Павликени и всички възможни райони около мястото, на което Димитър Георгиев е видян за последно. Обхождат се също и районите на Патреш, Лесичери, Росица и другите села около Павликени, като акцията ще продължи през целия ден. Разпределението на районите, които се претърсват, е по методиката на ОД на МВР-Велико Търново и РУ-Павликени“, съобщи кметът инж. Емануил Манолов.

В акцията участват и два дрона на полицията.

Вчера от ОД МВР поясниха, че в деня на изчезването – 8 юли, Димитър Георгиев е бил облечен с черна тениска и къси дънови панталони. Той е висок около 174 см., с късо подстрагана и прошарена коса, къса брада. Униформерните апелират, ако някой забележи собственика на хлебозавода или разполага с информация за местонахождението му, незабавно да сигнализира на тел. 112 или 0610/53501.

Галина ГЕОРГИЕВА