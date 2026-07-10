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Култура

Най-изявените млади оркестранти представиха българските композитори във Велико Търново

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Националната младежка филхармония гостува за първи път във Велико Търново. Най-изявените млади оркестранти от цялата страна откриха съпътстващите събития към Летния оперен фестивал „Сцена на вековете“ с концерт в Летния театър.

Пред публиката в старата столица музикантите представиха избрани пиеси на българските композитори Добри Христов, Панчо Владигеров, Любомир Пипков, Петко Стайнов, Веселин Стоянов и Панайот Пипков.

Националната младежка филхармония обединява изявени възпитаници към националните училища по изкуства и музика. Част от състава е и великотърновската цигуларка Ваяна Николова, възпитаничка на Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас.

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