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Община Елена организира традиционното поклонение до Къпиновския манастир

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Традиционното поклонение до Къпиновския манастир, организирано от Община Елена, ще се състои на 18 юли, събота.

В 8 часа от пл. „Иларион Макариополски“ е извозването на участниците в пешеходния поход след предварително записване. А в 10,30 ч. на автогарата е осигурен транспорт за желаещите да се включат във водосвета и курбана, които ще са два часа по-късно в манастира. Има и такса в размер на 3 евро.

Отпътуването за Елена е в 14 часа.

Община Елена кани всички граждани да станат част от дългогодишната традиция.

 

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