ОФК „Павликени“ си осигури трима нови

Трима нови футболисти ще играят за едноименния тим на ОФК „Павликени“ през идния сезон на Северозападната Трета лига. Става въпрос за познати имена в клуба. Опитният защитник Ивайло Велчев се завръща от чужбина.

Полузащитникът Борис Борисов и нападателя Борислав Стоянов са юноши на местния клуб. Досега двамата бяха в „Етър ВТ“. Там играха за юношеския тим на „болярите“ до 17 години. Сега ще бъдат част от първия отборна ОФК „Павликени“, воден от Димо Атанасов. Тимът започва подготовка на 15 юли, предвидени са седем контролни срещи.

Проверките започват на 22 юли срещу ОФК „Ювентус 95“ /Малчика/. Само три дни по- късно павликенчани срещат втория отбор на “Спартак” /Плевен/. Съперник на 29-и този месец е „Янтра“ /Полски Тръмбеш/, а на 1 август “Академик” /Свищов/.

На 5 август селекцията на Димо Атанасов ще играе с ОФК “Левски 2007” /Левски/, на 8-и с юношите до 17 години на „Етър ВТ“, а на 15-и с втория тим на великотърновския клуб.