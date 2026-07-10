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Пет нови автомобила „Шкода Кодиак“ получи ОДМВР – В. Търново

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Директорът на ОДМВР – В. Търново старши комисар Марин Маринов ги разпредели между отделните структури. Автомобилите са предназначени за отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – В. Търново, РУ – Свищов, Павликени и П.Тръмбеш. Те ще се използват за нуждите на патрулно-постовата дейност, териториалното обслужване и засиления пътен контрол.

Оборудвани са с най-съвременните технологии за контрол и комуникация. Те са специално модифицирани да отговарят на тежките условия на ежедневната полицейска работа. Всяка от новите коли разполага с камери за 360-градусово наблюдение, които автоматично разпознават регистрационни номера и проверяват за невалидни застраховки “Гражданска отговорност” или изтекли технически прегледи; възможност за директно плащане на глоби по Закона за движението по пътищата на място при спиране от патрул; системи за криптирана комуникация, най-ново поколение ТЕТРА терминали, осигуряващи непрекъсната връзка с дежурните части, дори в райони със слаб обхват на мобилните оператори.

Част от доставените машини са от SUV сегмента, което ще позволи по-ефективно териториално обслужване в малките и труднодостъпни населени места.

Веселина АНГЕЛОВА
снимка-МВР

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