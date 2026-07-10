Певецът от Скопие Йон Иди с дебют на сцена „Арт лято“ във Велико Търново

Тази събота, 11 юли, Yon Idy за първи път излиза на сцена „Арт лято“ във Велико Търново. Концертът е от 21 часа с вход свободен благодарение на финансовата подкрепа на Община Велико Търново по програма „Култура“.

Yon Idy е певец и автор на песни от Скопие с нарастващо присъствие в цяла Европа. Неговият инди-поп звук, вдъхновен от легендарни автори на песни като „Бийтълс“ и Ленард Коен, съчетава мелодичен поп-фолк с рок тонове. Yon издава серия сингли през 2024 г., които водят до дебютния му албум Ghosts. Той печели признание като един от най-добрите изгряващи артисти на Северна Македония и е участвал на фестивали като Sunny Hill Festival, Live at Heart и So Alive Music Conference (София).