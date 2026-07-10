Първата Семейна събота е посветена на средновековните оръжия

В събота, 11 юли, в Исторически музей – Горна Оряховица, ще се възкреси епохата на Второто българско царство с помощта на реконструктора от Национално дружество „Традиция“ Ивайло Антонов.

Първата част от тазгодишната забавно-образователна поредица „Семейни съботи в Музея“ е посветена на средновековните оръжия. Ивайло Антонов ще запознае присъстващите с културата, облеклото, брони, шлемове и оръжия от времето на Асеневци и последните български династии. Ще има демонстрация на воински умения, характерни за този период. Духът на старите българи, византийци и кумани ще влезе в музея, за да научат малките гости нещо повече за историята на българската държава.

Началото е в 10,30 часа с традиционната образователна игра „Пътешественикът и тези чудни, чудни вещи“.

Входът е 2,56 евро за семейство.

„Очакваме ви да се забавляваме и учим заедно“, канят от музея.

Ана РАЙКОВСКА