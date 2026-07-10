Регионалната библиотека започна кампания, посветена на 200 години от рождението на нейния патрон Петко Славейков

Регионалната библиотека във Велико Търново започна кампания, посветена на 200 години от рождението на нейния патрон Петко Р. Славейков.

Това обяви директорът на културната институция Мариана Бурова на среща в пресклуба на БТА във Велико Търново по повод 160-ата годишнина от рождението на сина на Петко Славейков – Пенчо Славейков. Инициативата е под надслов „Пенчо Славейков днес“ и се организира от Българската телеграфна агенция. Модератор на дискусията беше поетът, литературовед и литературен критик Йордан Ефтимов, като в нея се включиха също университетски преподаватели и гимназиален учител.

Фондация „Пчелен кошер“ и Регионалната библиотека в старата столица са избрали кампанията им да протече под мотото „Будителят на българското слово Петко Р. Славейков. 200 години глас за България“. Всички събития от нея ще са през 2027 г., а сега се подготвя програма, с която ще се кандидатства за включването й в Националния културен календар към Министерството на културата. ЮНЕСКО също обяви 2027 г. за година на Петко Славейков и се очаква всички тържества да са под егидата на световната организация, което е станало ясно от среща със заместник-министъра на културата Зорница Грекова, допълни Бурова.

Директорът на Регионалната библиотека „Петко Р. Славейков“ покани участниците в дискусията да се включат и в 25-ата национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“ на тема „Илюстрацията в литературата“, която ще се проведе във Велико Търново на 11 и 12 ноември.

Дългогодишният директор и настоящ заместник-директор на библиотеката д-р Иван Александров посочи, че желанието на ръководството е събитията от кампанията да имат национален характер.

Според проучвания на екипа на културната институция около 40 учебни заведения в България носят името на Петко Славейков. Вече върви кампания за проучването, изучаването и популяризирането на личността му, добави той. Съществува и идея за обявяване на награда за публицистика на името на Петко Славейков, с която да се помнят и почитат личността и делото му като журналист, поет, фолклорист, съставител на списания и издател на вестници.

По информация на БТА