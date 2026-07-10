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Семейство с две деца бедства, задлъжняло от кредити за погребения на близки

Галина Георгиева 496 четения 2 коментара

Фондация събира средства, за да помогне на фамилията

 

СЕМЕЙСТВО ОТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА Е ИЗПРАВЕНО ПРЕД ОГРОМНО ЖИТЕЙСКО ИЗПИТАНИЕ, СЛЕД КАТО ЗАДЛЪЖНЯВА, ЗА ДА ПЛАТИ ПОГРЕБЕНИЯТА НА БЛИЗКИ.

За историята на Калоян и Пенка, които отглеждат дъщерите си Светлана и Мария, разказва благотворителната организация „Подай Ръка. Дари по-добро бъдеще“, която организира набиране на дарения. Фамилията има нужда от финансова подкрепа, електроуреди, мебели и строителни материали за ремонт на дома.

Сътресенията в семейството започнали, след като само за една година няколко техни роднини починали. Калоян и Пенка теглили заеми, за да организират погребенията и да изпратят достойно близките си. Само за траурната церемония на дядото на децата родителите дължат на агенция 490 евро. Заради другите кредити на майката е наложен запор.

Нещастията продължават да се трупат едно след друго. Таткото, който е строителен работник, пада от скеле на работа и получава фрактура на прешлени. Вследствие на злополуката остава с трайни проблеми в придвижването. Въпреки затрудненията той поема ангажимент по нов обект, но е излъган от поръчителя и не получава заплащане за труда си.

Майката е с ТЕЛК и заради заболявания не може да работи.

Малкото дете на семейството – Светлана, е на 7 години и също има здравословни проблеми. Каката – Мария, е на 17 и страда от епилептични припадъци.

След всички неволи над семейството се стоварва и нов удар. Жилището им е нападнато от дървеници. Наложило се да изхвърлят покосената покъщнина и дори остават без дрехите си.

„Съседи и приятели им помагат, за да съберат наново неща, но имат нужда от още подкрепа“, съобщиха от благотворителната организация „Подай Ръка. Дари по-добро бъдеще“.

Инициаторите на кампанията посочват, че семейството се нуждае от спалня с размер 140 на 120, гардероб, готварска печка, ученическо бюро, спални комплекти и дрехи за децата.

Фамилията има и неплатени битови сметки.

Всеки, който желае да подкрепи семейството, може да се свърже с представителите на „Подай Ръка. Дари по-добро бъдеще“ на телефони 0893 025 067 и 0888 020 477.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

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2 коментара за “Семейство с две деца бедства, задлъжняло от кредити за погребения на близки

  • Ето личен опит с погребални агенции и плащания към тях: Почина мой близък. Викам агенция /агенцията носи името на континента, на който живеем/ идват след час, вземат починалия. Докато го отнесат, млада мома от “екипа” ни оказва “психологическа помощ” като се опитва да разбере колко луксозно искаме да е погребението и долу-горе какви са възможностите ни. На следващия ден отивамв офиса, който се намира в един от ВТ кварталите. Вътре са юнакът-чорбаджия и сина му, дете, тогава беше на ок. 12 г., сега е вече почти пълнолетен, и двамата с черни тенски с фирмен надпис. Гледах малко странно, на което юнакът реагира с обяснението, че “учел сина на занаят”. ОК, лошо няма. Изброява “екстри”, пише, драска, това искате ли, онова и т.н. Междувременно ме подпитва какво работя, къде, как и колко ми плащат и т.н. Свършихме с уреждането на погребението. Плащам си, сумата до небето, но тук не се спори. Около компютъра и принтера настава суетене – сменят се касети, дърпат се кабели – компютърът не можел да отпечата фактура, а интернета изчезнал, не може да я изпратят и по имейла. Това продължи ок. 20 мин., докато си тръгнах. Това по отношение на финансовата част и отчетността. Ето и идея за данъчните. Иначе, за погребението и подготовката на покойника няма да казвам нищо, че ще е антиреклама и съвсем ще ви се отще да умирате… Само ще кажа, че в тази агенция явно смятат, че като покрият починалия с малко цветя, това стига, мъртъв е все пак, а на близките в момента не им е до естетика…

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  • Защо телефони на ” Подай ръка”…. Семейството банкова сметка няма ли? Или вестник “Борба” и Галина Георгиева не знаят за тази клауза:

    “Когато в договора за дарение не е определен изрично размер на средствата по т. 11, както и когато няма сключен договор за дарение, Фондацията удържа не повече от 18 % до 25% от сумата на дарението. Фондацията си запазва правото при определена кампания, да не удържа процент от дарената сума или същият да бъде в по-малък размер с цел конкретен бенефициент да получи по-голяма подкрепа.”

    Това е ИЗМАМА!

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