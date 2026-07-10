Семейство с две деца бедства, задлъжняло от кредити за погребения на близки

Фондация събира средства, за да помогне на фамилията

СЕМЕЙСТВО ОТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА Е ИЗПРАВЕНО ПРЕД ОГРОМНО ЖИТЕЙСКО ИЗПИТАНИЕ, СЛЕД КАТО ЗАДЛЪЖНЯВА, ЗА ДА ПЛАТИ ПОГРЕБЕНИЯТА НА БЛИЗКИ.

За историята на Калоян и Пенка, които отглеждат дъщерите си Светлана и Мария, разказва благотворителната организация „Подай Ръка. Дари по-добро бъдеще“, която организира набиране на дарения. Фамилията има нужда от финансова подкрепа, електроуреди, мебели и строителни материали за ремонт на дома.

Сътресенията в семейството започнали, след като само за една година няколко техни роднини починали. Калоян и Пенка теглили заеми, за да организират погребенията и да изпратят достойно близките си. Само за траурната церемония на дядото на децата родителите дължат на агенция 490 евро. Заради другите кредити на майката е наложен запор.

Нещастията продължават да се трупат едно след друго. Таткото, който е строителен работник, пада от скеле на работа и получава фрактура на прешлени. Вследствие на злополуката остава с трайни проблеми в придвижването. Въпреки затрудненията той поема ангажимент по нов обект, но е излъган от поръчителя и не получава заплащане за труда си.

Майката е с ТЕЛК и заради заболявания не може да работи.

Малкото дете на семейството – Светлана, е на 7 години и също има здравословни проблеми. Каката – Мария, е на 17 и страда от епилептични припадъци.

След всички неволи над семейството се стоварва и нов удар. Жилището им е нападнато от дървеници. Наложило се да изхвърлят покосената покъщнина и дори остават без дрехите си.

„Съседи и приятели им помагат, за да съберат наново неща, но имат нужда от още подкрепа“, съобщиха от благотворителната организация „Подай Ръка. Дари по-добро бъдеще“.

Инициаторите на кампанията посочват, че семейството се нуждае от спалня с размер 140 на 120, гардероб, готварска печка, ученическо бюро, спални комплекти и дрехи за децата.

Фамилията има и неплатени битови сметки.

Всеки, който желае да подкрепи семейството, може да се свърже с представителите на „Подай Ръка. Дари по-добро бъдеще“ на телефони 0893 025 067 и 0888 020 477.

Галина ГЕОРГИЕВА