След голямото наводнение Община Велико Търново готви нова програма срещу бедствията до 2030 г.

Ще следят и проверяват рисковите сгради, язовирите и речните корита

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОДГОТВИ ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 2026 -2030 г. Стратегията предвижда поредица от мерки за по-добра подготовка за реакция при наводнения, пожари, земетресения и други кризисни ситуации. Документът е публикуван за обществено обсъждане.

Сред най-важните дейности е ежегодното почистване на речните легла и премахването на растителност във водоемите в урбанизираните територии. Предвижда се комисии да извършват огледи и да определят участъците, които действително се нуждаят от почистване, за да се предотвратят наводнения.

Програмата включва още проверки на язовирите на територията на общината. Ще бъдат назначавани междуведомствени комисии за контрол върху безопасността на тези хидротехнически обекти.

Друг важен акцент е изготвянето на списък на сградите с масово пребиваване на хора, построени преди 1981 г. Той ще помогне за оценка на риска при евентуални земетресения.

Общината ще разработи и собствен регистър на рисковете, както и система за събиране на данни за щети от бедствия. Всяка година ще се изготвят доклади за състоянието на защитата при природни стихии.

Предвидени са обучения на служителите на Общинска администрация и информационни кампании за гражданите с указания за действие при кризисни ситуации.

Програмата е изготвена след поредица от бедствия в последните години – майското наводнение и пожарите от лятото на миналата година.

Галина ГЕОРГИЕВА