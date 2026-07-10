Улици, пътища и мостове в община Полски Тръмбеш се нуждаят спешно от държавно финансиране

На поредната си визита, този път в Полски Тръмбеш, областният управител Марин Богомилов се запозна на място с важни инфраструктурни проблеми в общината.

И. д. кмет Росен Русанов наблегна на стратегически проекти, които се нуждаят от спешно финансиране и подкрепа от държавата.

Сред тях е реконструкцията на ул. „Дунав“ и три малки свързващи улици, като проектът включва доизграждане на канализация. Въпреки че е подготвен, той все още не е одобрен за финансиране.

Тъй като се очаква община Полски Тръмбеш да бъде пресечна точка на две автомагистрали, а в близост е и летище Горна Оряховица, още по-належащ е ремонтът на пътя Стражица – Полски Тръмбеш – Свищов и моста в с. Каранци, за които има изготвен проект на стойност 50 млн. евро, но без осигурено финансиране. Особено тревожен е сигналът за моста в с. Масларево, който е в компрометирано състояние. Движението е ограничено, но въпреки това по него преминават тежки автомобили, което крие сериозен риск от инциденти.

Необходимо е и изграждане на кръгово кръстовище в с. Обединение, където често стават тежки катастрофи, проблем е и остарялата водопроводна мрежа. За подмяната на над 400 километра водопровод са нужни над 120 млн. евро, което е непосилно за общинския бюджет.

Русанов запозна областния управител и с възможностите за развитието на спорта и туризма. Той показа новия закрит плувен басейн и зала за петанк, както и два открити басейна. Електрозахранването на базата се осигурява от фотоволтаична централа, което е пример за устойчиво управление. Предвижда се изграждането на нов стадион с три тенис корта в близост до съществуващата спортна база.

Общината управлява успешно изворите с минерална вода в Полски Тръмбеш и с. Обединение и е решила проблема с обществения транспорт между населените места със собствен автопарк.

Ана РАЙКОВСКА