За пет седмици 350 ученици и учители от страната ще се обучават в НВУ

Първите участници в Модул 2 от националната програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ започнаха своето обучение в Националният военен университет „Васил Левски“.

Обучението ще се проведе в продължение на пет седмици от 6 юли до 8 август 2026 г. В програмата ще участват 350 ученици и учители от 35 средни училища и професионални гимназии от цялата страна. С тях ще се проведат занятия по лидерска подготовка, военна топография и стрелба със система Air Soft.

Обучението по Модул 1, което приключи, бе за разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на Българската армия, и целеше изграждане на училищни музейни сбирки и възпитаване в родолюбие чрез проучване на военната история.

Програмата е съвместна инициатива между Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната и има за цел патриотичното възпитание да стане част от образователния процес в училищата.