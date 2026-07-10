Жителите на община Елена могат да кандидатстват за дърва за огрев на преференциални цени

Община Елена започва прием на заявления за закупуване на дървесина за огрев на преференциални цени. Документи ще се приемат от 3 юли до 31 юли 2026 г. в Центъра за административно обслужване в сградата на общинската администрация, както и в кметствата и кметските наместничества на територията на общината.

Желаещите могат да подават заявления за закупуване на дървесина от временен склад (Образец 1) или за закупуване на стояща дървесина на корен – дърва за огрев за лична употреба без право на продажба (Образец 2).

Лицата, които желаят сами да добият дърва от стояща дървесина на корен, трябва да представят копие от свидетелство за работа в горските територии с механизирани средства – моторен трион. Необходимо е да бъде посочен номерът на свидетелството за правоспособност и срокът му на валидност.

Право да закупят дървесина на преференциални цени имат лица, които отговарят на условията по Закона за горите, нямат просрочени задължения към община Елена и са физически лица с постоянен или настоящ адрес в общината.

От едно домакинство може да бъде подадено само едно заявление, като заявеното количество не може да надвишава 10 пространствени кубични метра.

Цената на дървата за огрев от временен склад е 27,69 евро (54,16 лв.) за кубичен метър с ДДС, а за стояща дървесина на корен – 12,40 евро (24,26 лв.) за кубичен метър с ДДС.

Одобрените лица сами трябва да организират и заплатят транспортирането на закупената дървесина от временния склад до своя адрес.

Община Елена уточнява, че придобитата дървесина е предназначена единствено за лична употреба и не може да бъде препродавана или извозвана извън границите на общината. При отказ от приемане на заявената дървесина или от добиването на определените дърва лицата губят правото си да закупят дърва за огрев на преференциални цени.

Снимката е илюстративна.