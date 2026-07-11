23- ама футболистите започнаха подготовка с „Академик“ /Свищов/

С 23- ама футболистите започна подготовката си за първенството в Северозападна Трета лига, което стартира 22 август, „Академик“. Молебен за здраве и успех преди първата тренировка на 8 юли отслужи отец Димитър. В заниманието, водено от старши треньора Цветомир Младенов, се включиха и трима юноши от школата. Тимът запазва ядрото от предходното първенство. Несим Салим отива на проби в отбори от Втора лига. На проби в Свищов са четирима футболисти.

Шест контролни срещи ще изиграят „студентите“ в периода 18 юли – 15 август. На 18- ти приемат друг третодивизионен тим ФК “Троян 2025”. На 22 юли свищовлии играят в Етрополе с “Бейтар” (Йерусалим), U19. Третата проверка е на 25 юли в Полски Тръмбеш с местния “Янтра”. На 1 август в Свищов гостува ОФК “Павликени”, а седмица по-късно и “Етър ВТ2”. Последната контрола е в Разград с “Лудогорец 3”. Свищовлии вече изиграха една контролата срещу шампиона ПФК „Левски“, в която показаха и нов екип за сезон 2026/27.