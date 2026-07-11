„Етър ВТ“ спечели контролната среща с „Черноморец“ /Бургас/, Атанасов и Цанев бележат на „Трейс Арена“

Победа с 3:1 записа „Етър ВТ“ в контролна среща с „Черноморец“ /Бургас/. Мачът се игра на неутрален терен на „Трейс Арена“ в Стара Загора. „Виолетовите“ атакуваха непрекъснато, създадоха куп положения, от които вкараха три красиви гола.

В 17-ата минута Стефан Трайков напредна и стреля от границата на пеналта, но вратарят улови. Още в следващата атака Атанас Атанасов получи топката на позиция след центриране отляво на Стефан Трайков и я прати в мрежата за 0:1.

Бургазлии успяха да изравнят в 29-ата минута след атака отдясно, завършена от Красиан Колев – 1:1. В 33-ата минута Кристиян Величков стреля, но вратарят улови. В 42-ата Чавдар Ивайлов изведе прецизно Величков, който стреля силно, но стражът пак спаси. Минута преди края на полувремето бърза комбинация Атанасов – Величков – Г. Иванов завърши с пас към Иво Марков, който обаче шутира в аут.

И втората част започна с голова ситуация. Трайков намери в пеналта Величков, който стреля опасно, но след рикошет топката мина над напречната греда в корнер. Треньорът Иван Иванов поетапно пусна в игра всички футболисти.

В 67-ата минута Християн Цветков излезе на позиция, но ударът му бе блокиран в последния момент. В 74-ата Цветомир Цанев бе изведен отдясно от Пемперски и засече топката в мрежата – 1:2! Новото попълнение Мартин Борисов също можеше да се разпише, но вратарят спаси удара му. Атаките на етърци следваха една след друга. В 81-ата минута Ушагелов навлезе в пеналта и топката попадна у Цветомир Цанев, който отблизо вкара второто си попадение за 1:3.

„Етър ВТ“: Никола Виденов, Анастас Пемперски, Георги Александров, Никола Борисов, Стефан Трайков, Ивайло Марков, Чавдар Ивайлов, Георги Иванов, Атанас Атанасов, Кристиян Величков, Петър Петров (Александър Христов, Мартин Николов, Росен Иванов, Петър Зографов, Росен Върбишки, Мартин Борисов, Християн Цветков, Стивиян Макавеев, Тома Ушагелов, Цветомир Цанев, Евгени Пейчев).