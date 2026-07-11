„Локомотив“ пречупи „Спартак“ /Плевен/ с 2:1, пуснаха в продажба абонаментните карти за новия сезон

„Локомотив“ /Горна Оряховица/ победи „Спартак“ /Плевен/ с 2:1 в контролна среща. Попаденията за домакините бяха дело на Жулиян Иванов и Димитър Илиев. Следващата седмица предстои последната проверка от предсезонната подготовка. В нея „железничарите“ гостуват в Разград на „Лудогорец II“.

Междувременно от горнооряховския клуб пуснаха в продажба абонаментните карти за сезон 2026/2027. Стандартна карта е на цена 80 евро, картат за пенсионери и ученици на възраст от 14 до 18 години струва 50 евро

ВИП картата е на стойност 160 евро и предлага запазено място под козирката.

Супер ВИП картата е 250 евро, като запазено място е с кожена седалка.

„Със закупуването на сезонна карта получавате достъп до домакинските срещи без чакане на опашка за билет, бързо и удобно влизане на стадиона, възможност да покажете своята подкрепа и съпричастност към любимия клуб, приоритетно записване и отстъпки при организирани екскурзии за гостуващите срещи. Сезонната карта не е просто пропуск за стадиона. Тя е знак за принадлежност, вярност и подкрепа към „Локомотив“. Закупете своята сезонна карта и бъдете част от всеки домакински мач на „Локомотив“ през сезон 2026/2027! Бъдете до „железничарите“ през целия сезон и изживейте заедно всяка емоция на стадиона!“, обявиха от ОФК „Локомотив“.

При покупа на карта във фен магазина привържениците ползват 10% отстъпка.