Огнеборци спасиха от изпепеляване над 2700 декара посеви, 5 сгради и земеделска техника
Огнеборци от РДПБЗН-Велико Търново само на 10 юли са гасили 7 пожара на сухи треви в цялата област.
Пламъците са застрашили земеделски посеви, пасища, машини и сгради.
Огнища са потушени край Горна Оряховица и в землищата на селата Стамболово, Сушица, Полски сеновец, Куцина, Първомайци и Самоводене.
От изпепеляване са спасени общо над 2700 декара с посеви, 500 декара пасища, 5 сгради и 10 броя земеделска техника.
Веселина АНГЕЛОВА