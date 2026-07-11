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Огнеборци спасиха от изпепеляване над 2700 декара посеви, 5 сгради и земеделска техника

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Огнеборци от РДПБЗН-Велико Търново само на 10 юли са гасили 7 пожара на сухи треви в цялата област.
Пламъците са застрашили земеделски посеви, пасища, машини и сгради.
Огнища са потушени край Горна Оряховица и в землищата на селата Стамболово, Сушица, Полски сеновец, Куцина, Първомайци и Самоводене.
От изпепеляване са спасени общо над 2700 декара с посеви, 500 декара пасища, 5 сгради и 10 броя земеделска техника.
Веселина АНГЕЛОВА

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