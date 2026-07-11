Огнеборци спасиха от изпепеляване над 2700 декара посеви, 5 сгради и земеделска техника

Огнеборци от РДПБЗН-Велико Търново само на 10 юли са гасили 7 пожара на сухи треви в цялата област.

Пламъците са застрашили земеделски посеви, пасища, машини и сгради.

Огнища са потушени край Горна Оряховица и в землищата на селата Стамболово, Сушица, Полски сеновец, Куцина, Първомайци и Самоводене.

От изпепеляване са спасени общо над 2700 декара с посеви, 500 декара пасища, 5 сгради и 10 броя земеделска техника.

Веселина АНГЕЛОВА