Илия Бояджиев с ВАЗ 2105 от старозагорският клуб АСК е самокатастрофирал по трасето на планинското изкачване „Раховец-Лясковец 2026“.

Инцидентът е станал около 18 часа по време на третият тренировъчен манш. Състезателят в клас НС3 губи контрол над „ЛАДА“-та и се удря в дърво. Вероятно инцидентът е заради поднасяне на автомобила и удар на задната лява гума в бюрдюра на завоя.

Откаран е във великотърновската болница с лицево-челюстна травма. На този етап няма опасност за живота на състезателя. Няма пострадали хора и от публиката. След инцидента трасето от стадиона към манастир „Св. св. Петър и Павел”, където се провежда изкачването, е затворено и тренировките са прекратени.

30 пилоти мерят сили в дванадесетото издание на „Раховец- Лясковец 2026”. Състезанието е втори кръг от Националния шампионат. Организатори на Планинското изкачване са Автомобилната федерация на България, Общините Горна Оряховица и Лясковец, и АСК “Етър Рейсинг Тим”.

Административно-технически преглед на участниците и техните автомобили по традиция се проведе пред Община Горна Оряховица, където официално бе открито и състезанието.

Директорът на надпреварата Димитър Стефанов благодари на двете общини за перфектната организация и отлично подготвеното трасе.

В откриването на планинското изкачване се включиха кметът на Голна Оряховица Николай Рашков, заместничката му Петя Иванова, председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов, автомобилните състезатели, както и екипът, отговарящ за подготовката на надпреварата.

Същинското състезание ще бъде утре, отново в три манша. Стартът ще бъде даден в 11.00 ч.

След първия ден с най- добри времена са Ивайло Игнатов със Субару Импреза WRX, Румен Киров със Субару Импреза и Стефан Георгиев с Ауди А4. Със седмо време е лясковчанинът Тодор Тодоров с Фолксваген Поло от АСК “Етър Рейсинг Тим”.

Награждаването на победителите ще се състои в района на стартовата линия до стадиона в гр. Лясковец.