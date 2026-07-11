Задържаха двама за гонка с автомобили

Служители на ОДМВР – Велико Търново предотвратиха гонки с автомобили. Двама са задържани. Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Районната прокуратура.

На 11 юли около 01,30 ч. е получен сигнал на тел. 112 за силен шум от автомобили, форсиране на двигатели в района на Търговски парк -Велико Търново, на ул. Магистрална.

Към мястото са насочени три екипа на полицията. Установени са два леки автомобила, успоредно спрени в двете ленти за движение, подготвяйки се да потеглят при зелен сигнал на светофарната уредба с форсиране на двигателите.

Установени са водачите – на 18 и 19 години от Велико Търново, неизвестни до момента на полицията. Двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР.

Последвала е проверка на още 37 автомобила, 1 мотоциклет, събрани в района и 56 лица. Други нарушения не са установени.

Веселина АНГЕЛОВА