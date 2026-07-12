Сияна Стефанова от СК “Атлетика 2012” е вицешампионка на страната на гюле

Със сребърен медал се завърна Сияна Стефанова от Националния шампионат по лека атлетика на открито за момичета и момчета под 16 години. Състезателката на великотърновския клуб “Атлетика 2012” стана вицешампионка на тласкане гюле с резултат 11,00 метра, постигнат още при първия опит. Титлата взе Кристина Дойчева от „Атлетик“ /Хасково/ с 11, 97 метра, трета е Анна- Мари Стойчева от ЦСКА с 10, 90 м.

Сребърният медал е втори за ученичката в Спортно училище “Георги Живков” през тази година на гюле. На зимния шампионат на закрито тя изпрати уреда на 11, 95 метра, като остана на 25 сантиметра от златото. Шампионка тогава отново стана Кристина Дойчева от “Атлетик” /Хасково/, само че с 12,20 метра, постигнати във втория опит. Бронзът в дисциплината взе пак Анна-Мари Стойчева от ЦСКА с 10, 93 м.

Съотборникът на Сияна- Радостин Александров се класира на 17- то място на 800 метра, въпреки прекарания вирус точно преди състезанието.

„Завършваме сезона с усмивки и удовлетворение от участието си в шампионатите. Благодаря ви деца за отговорното отношение към клуба, Спортното училище, родителите. Когато вървим заедно, вярваме в напредъка и полагаме труд ще се радваме на бъдещи успехи!“, коментира старши треньорът на “Атлетика 2012” Людмила Георгиева.

Първенството на страната се проведе на Националния стадион „Васил Левски“, който вече е с нова открита лекоатлетическа писта.