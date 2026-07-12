ВЕЧЕ ПЕТО ДЕНОНОЩИЕ ПРОДЪЛЖАВА ИЗДИРВАНЕТО НА ИЗЧЕЗНАЛИЯ СОБСТВЕНИК НА ХЛЕБОЗАВОД „МИО“ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ В ПАВЛИКЕНИ. Въпреки усилията на десетки полицаи, доброволци и специализирани екипи до момента няма нови следи от бизнесмена.

След като стана ясно, че 54-годишният мъж е в неизвестност, жителите на Павликени се организираха да участват в претърсването на района. Часове наред местните обхождаха територията около хлебозавода, където за последно е забелязан Георгиев.

В последните дни в търсенето се включиха полицаи, жандармеристи, водолази, членове на Общинското доброволно формирование, служители на общински звена и близки на 54-годишния мъж. Ангажирани бяха и ловно-рибарските дружества от околните населени места.

„Доброволците и полицаите са разпределени в групи, които обхождат различни сектори, за да се обхване цялата открита местност северно от град Павликени и всички възможни райони около мястото, на което Димитър Георгиев е видян за последно. Обхождат се също и районите на Патреш, Лесичери, Росица и другите села около Павликени. Разпределението на районите, които се претърсват, е по методиката на ОД на МВР – Велико Търново, и РУ Павликени“, съобщи кметът инж. Емануил Манолов.

От полицията поясниха, че в деня на изчезването – 8 юли, Димитър Георгиев е бил облечен с черна тениска и къси дънкови панталони. Той е висок около 174 см, с късо подстригана и прошарена коса, къса брада.

Униформените апелират, ако някой забележи собственика на хлебозавода или разполага с информация за местонахождението му, незабавно да сигнализира на тел. 112 или на 0610/53501.

Ясновидка разбуни социалните мрежи с пророчество за издирвания бизнесмен

Докато издирването продължава, случаят предизвика огромен отзвук и в социалните мрежи. Ясновидката Димитринка Стайкова публикува видео, в което твърди, че според нейните виждания изчезналият бизнесмен е жив и се намира затворен в къща. Пророчицата изтъква, че бизнесменът е похитен заради работен казус, свързан с 5-цифрена сума.

От ОД МВР отхвърлиха версията за отвличане.

Галина ГЕОРГИЕВА