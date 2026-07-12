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Хвърчилата
Общество

Фестивал на хвърчилата зарадва децата в Килифарево

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За четвърта поредна година Фестивал на хвърчилата организираха Центърът за работа с деца и младежи в Килифарево и Кметството. Забавлението бе в петък, 10 юли, в градинката пред местното читалище и в него се включиха десетина малчугани под ръководството на Георги Радев, ръководител на центъра. Хвърчилата бяха осигурени от организаторите.

Освен самостоятелно участие фестивалът предложи и състезание по двойки. За участниците имаше награди и лакомства.

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