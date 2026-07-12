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„Раховец-Лясковец 2026“
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Румен Киров спечели „Раховец-Лясковец 2026“, част от пилотите бойкотираха състезанието днес

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Румен Киров от АСК „Старт М“ /Криводол/ със Субару Импреза спечели планинското състезание “Раховец-Лясковец 2026”.

Втори е  Ивайло Игнатов от АСК „ФЛАТ АУТ“ със Субару Импреза WRX, трети лясковчанинът Тодор Тодоров от великотърновския клуб „Етър Рейсинг Тим“, който е и победител в класа си HC1.

Местата от четвърто до осмо заеха съотборниците на Тодоров- Любомир Бешев със „Ситроен Саксо“, Михаил Боев със „Ситроен Саксо“, Огнян Патенов с „Нисан“, Кольо Димитров със „Ситроен Саксо“ и Марин Панайотов със „Ситроен Саксо“. Общо десет от трийсетте автомобила стартираха през втория ден по трасето от стадиона в Лясковец към манастира „Св. св. Петър и Павел”.

Голяма част от пилотите отказаха да карат след катастрофата в третия манш на тренировката в събота, която изпрати в болница Илия Бояджиев с ВАЗ 2105 от старозагорския клуб АСК. Както „Борба“ писа пилотът от клас НС3 губи контрол над „ЛАДА“-та и се удря в дърво.
След инцидента той бе откаран във великотърновската болница с лицево-челюстна травма, а тренировката бе прекратена.

На брифинга преди официалния старт днес, недоволните пилоти поискаха повече сигурност, изчистено от кал трасе и обезопасяване с гуми по завоите, след което си тръгнаха. Изкачването над Лясковец бе втори кръг от планинския шампионат…

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