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клуб "Илия Павлов"
Спорт

Шест отличия за младите борци на клуб “Илия Павлов” от турнир в чест на олимпийски шампион

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Три златни и три сребърни медала спечелиха младите състазатели на великотърновския клуб “Илия Павлов” от турнира по свободна борба в чест на Хасан Исаев, провел се в село Бисерци, Община Кубрат. Исаев е олимпийски, световен и европейски шампион, носител е на орден Стара планина.

В турнира се включиха млади борци от Велико Търново, Търговище, Русе, Разград, Исперих, Дулово, Острово, Кубрат, Сливо поле…

Първенци в категориите си станаха Деница Петрова, Александър Кирилов и Мирослав Стойков. Сребърни медалисти от турнира са Аспарух Анастасов, Даниел Маринов и Габриел Друмчев.

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