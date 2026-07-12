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Светещите фонтани са възстановени

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Велико Търново отново има светещи фонтани. Каскадата в парк „Марно поле“ бе възстановена и вече работи, привличайки жителите и гостите на старопрестолния град с феерията от цветове и светлини, които обагрят водата.

В рамките на реконструкцията обектът е основно почистен, отстранени са компрометирани елементи от водопреносната мрежа, демонтирани са увредени части и са възстановени всички липсващи компоненти.

Осигурена е цялостна функционалност на системата, включваща помпи, дюзи, светлинни ефекти, филтрация и дезинфекция на водата.

Новият вид на фонтаните в парк „Марно поле“ е реализиран по инвестиционната програма на Община Велико Търново.

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