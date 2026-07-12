Великотърновският „Браун тим“ е отборен победител за купа “Велинград”

За осми път община Велинград подкрепи провеждането на състезание по ориентиране за едноименната купа. Тази година то се проведе по две трасета – в местността “Ходжови скали” край Велинград и до село Побит камък. Включиха се над 250 ориентировачи от 30 клуба от 15 държави, включително от Швеция, Финландия, Естония, Италия, Испания, Украйна, Русия, Молдова, Норвегия, Румъния, Турция, Гърция, България и др.

Всички деца, преминали трасето, получиха награди, както и най-малкия Алвин Илиев от Габрово /4 г./- Най-възрастният участник бе 81-годишния софиянец Никола Беделев.

Състезателите от 12 до 80-годишна възраст бяха разпределени в групи мъже и жени през 5 години, а за класирането за купа “Велинград” се взимаха времената от двата дни.

Трофеят бе спечелен от отбора на „Браун тим“ /Велико Търново / със 114 точки, следван от ориентировачите на „Узана“ /Габрово/ и „Бегун“ /Варна/. Победителите бяха наградени от почетния председател на БФО проф. Атанас Георгиев и началника на отдел „Туризъм и реклама“ Цвета Спасова. Купите, медалите и картите за състезанието по ориентиране бяха осигурени от община Велинград, а предметните награди от спонсорите на събитието.